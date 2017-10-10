Франсуа Малиж: Мораторий Грузии на землю несовместим с членством ЕС

10.10.2017 19:34 "Если Грузия станет членом Евросоюза, такой запрет будет неуместным с членством союза, поскольку граждане государств-членов Евросоюза должны иметь равные права"- заявил на встрече с премьер-министром и другими членами правительства исполнительный директор EBRD в Восточной Европе и на Кавказе Франсуа Малиж.



Из протокола записи заседания Совета инвесторов, проведенного в сентябре, становится известно, что правительство получило нарекания в связи с мораторием земли от многих международных финансовых организаций.



"Чем дольше будет продолжаться мораторий, тем больше пострадает инвестиционный климат страны"- заявил на заседании Совета инвесторов президент торговой палаты США в Грузии Майкл Коугил.



В то же время Совет инвесторов в специальном документе отметил, что закон может прийти в противоречие с договорами двухсторонних инвестиций, которые оформлены у Грузии почти с 30 странами.



"В договоре с Соединенными Штатами Америки (1995) отмечено, что для американских инвесторов и компаний не должно быть более сложных инвестиционный условий, чем установлено для грузин"- отметил совет.



"Грузинская мечта" уже внесла изменения в мораторий на землю. Первый вариант запрета отнял у граждан Грузии право продавать землю иностранцам, а иностранцев лишил права покупать эти земли. Данный запрет повлек еще один негативный эффект, о котором создавшие его законодатели не подумали во время принятия регуляции, он ограничивал коммерческих банков в кредитовании сельского хозяйства.



Дело в том, что запрет распространяется на юридических лиц, основанных иностранцами в Грузии, и компаний, владельцами больше половины капитала которых являются иностранцы. В числе этих компаний фигурируют коммерческие банки, которым по первой версии моратория парламент запретил владение сельскохозяйственными землями.



Запрещение владения земли отняло у коммерческих банков право в результате неоплаченного кредита стать владельцами земли, вложенной под обеспечение займа, а это вообще лишало смысла выдачу кредита.



С целью исправления данного правового изъяна в сентябре правительство внесло в мораторий поправку, чем банкам, находящимся во владении иностранцев, дали право владеть сельскохозяйственными землями.



Это уже второй мораторий, объявленный "Грузинской мечтой" на продажу земли иностранцам.



28 июня 2013 года большинство "Грузинской мечты" внесло поправку в закон Грузии "О собственности земли сельскохозяйственного назначения", в результате которого иностранцам была запрещена покупка земли на территории Грузии до 31 декабря 2014 года. Конституционный суд признал данный мораторий неконституционным, и упразднил его.















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