Газификацию 5,5 тысячи семей в Грузии оплатит госбюджет

12.10.2017 21:04 Из государственного бюджета будет профинансирована газификация до 5,5 тысяч абонентов, проживающих в различных районах Грузии – соответствующий проект был утвержден на заседании правительства страны, говорится в сообщении министерства энергетики Грузии.



Проектные работы, необходимые для газификации, в соответствии с поправками, внесенными в распоряжение правительства от 3 августа 2017 года, будут проведены: в Восточной Грузии — в селе Тергвиси (муниципалитет Гори), и в Западной Грузии – в селе Нокалакеви (Сенакский муниципалитет), поселении Чкороцку (одноименном муниципалитете) и городе Цаленджиха (Цаленджихском муниципалитете).



"Мы хорошо понимаем потребности нашего населения и понимаем, насколько важно увеличить доступ к энергоресурсам для улучшения условий их жизни. За последние 5 лет на газификацию из государственного бюджета было выделено более 100 миллионов лари (более 40,3 миллиона долларов). По всей Грузии семьям, проживающим в регионах, была дана возможность подключиться к газораспределительной сети и использовать природный газ", — сказал заместитель министра энергетики Ромео Микаутадзе.



В 2017 году из госбюджета выделено 47 миллионов лари на осуществление проектно-строительных работ, необходимых для газификации 35 тысяч семей по всей Грузии. Работы по газификации выполняет Грузинская компания по транспортировке газа.



В Минэнерго напомнили, что в 2013-2016 годах было газифицировано порядка 200 тысяч абонентов по всей Грузии. Также в 2014-2015 годах была осуществлена газификация 58 населенных пунктов вблизи административной границы с Абхазией и Цхинвальским регионом (Южной Осетией) и обеспечено газом порядка 13,5 тысяч семей.



Помимо этого, ведутся работы по обеспечению населения индивидуальными счетчиками, за период с 2013 по 2017 индивидуальными счетчиками были обеспечены более 229 тысяч абонентов.















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