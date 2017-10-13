Кумсишвили: JPMorgan и Deutsche Bank доверяют грузинской экономике

13.10.2017 19:46 Грузинская делегация во главе с вице-премьером, министром финансов Дмитрием Кумсишвили участвует в ежегодной осенней встрече Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Минфина страны.



В рамках совещаний, проходящих в офисах финансовых организаций, Кумсишвили встретился с представителями компаний JPMorgan и Deutsche Bank.



«Исходя из стабильных макроэкономических показателей Грузии, компании JPMorgan и Deutsche Bank выразили интерес к развитию фондовых инструментов Грузии, также интерес в направлении оказания помощи стране в выпуске за рубежом ценных бумаг, деноминированных в лари», — заявил Кумсишвили после встречи с представителями двух вышеуказанных компаний.



Он отметил, что проявленный интерес означает доверие международных инвесторов как по отношению к грузинской экономике, так и по отношению к грузинской национальной валюте.



Во встречах также принимал участие президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.



JPMorgan основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк, активы которого оцениваются в 2 триллиона долларов, ведет деятельность более чем в 60 странах.



Deutsche Bank был основан в Берлине в 1870 году для расширения международного бизнеса, а также для продвижения и обслуживания торговых отношений Германии с другими европейскими странами и зарубежными рынками. В настоящее время Deutsche Bank является ведущим международным поставщиком финансовых услуг.















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