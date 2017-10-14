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Крупные иностранные банки заинтересовались рынком ценных бумаг Грузии - Кумсишвили


14.10.2017   12:05
Грузинская делегация во главе с первым вице-премьером, министром финансов Дмитрием Кумсишвили участвует в ежегодной осенней встрече международного валютного фонда и группы Всемирного банка в Вашингтоне, говорится в сообщении пресс-службы Минфина страны.

В рамках ежегодных осенних совещаний МВФ и ВБ в столице США Кумсишвили встретился с представителями инвестиционные банки JPMorgan и Deutsche Bank.

"Исходя из стабильных макроэкономических показателей Грузии, компании JPMorgan и Deutsche Bank выразили интерес к развитию фондовых инструментов Грузии, также интерес в направлении оказания помощи стране в выпуске за рубежом ценных бумаг, деноминированных в лари", — заявил первый вице-премьер после встречи с представителями двух вышеуказанных компаний.

"Проявленный интерес само собой означает доверие международных инвесторов как по отношению к грузинской экономике, так и по отношению к грузинской национальной валюте", — заявил Кумсишвили.

Во встрече также участвовал президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

JPMorgan основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк, активы которого оцениваются в 2 триллиона долларов, ведет деятельность более чем в 60 странах.

Deutsche Bank был основан в Берлине в 1870 г. для расширения международного бизнеса, а также для продвижения и обслуживания торговых отношений Германии с другими европейскими странами и зарубежными рынками. В настоящее время Deutsche Bank является ведущим международным поставщиком финансовых услуг.







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