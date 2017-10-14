Квирикашвили: Динамика в экономике Грузии завидная

14.10.2017 12:09 Технологическая трансформация необходима для быстрого роста экономики Грузии, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на открытие предприятия по производству бетонных плит в Тбилиси.



Предприятие «Мегапродакшн» было открыто в рамках правительственного проекта «Производи в Грузии». Госпрограмма реализуется с лета 2014 года с целью стимулирования местного производства.



Завод по производству бетонных плит был создан на базе двух компаний — «Тбилцемент групп» и «FPC». На строительство была привлечена инвестиция в размере 10 миллионов лари (около 4 миллионов долларов).



В настоящее время на предприятии создано 50 рабочих мест. После увеличения объема производства, на заводе будут заняты еще 100 человек.



Квирикашвили выразил уверенность, что «Мегапродакшн» сможет найти новые технологические решения для проблем, с которыми сегодня сталкиваются представители строительной сферы в Грузии.



«Предприятие «Мегапродакшн» сможет значительно ускорить строительные процессы. Железно-бетонные конструкции, которые здесь производят, будут активно применяться в процессе строительства, поскольку они значительно дешевле, а показатель их качества завидный», — сказал Квирикашвили.



Глава грузинского правительства считает, что «Мегапродакшн» также сможет внести значительный вклад в рост строительного сектора экономики. Он также отметил положительные тенденции, которые были зафиксированы в этой отрасли за последний год.



«Мы завершим 2017 год 36-процентным ростом только в инфраструктурной части, а в 2018 году, по сравнению с базой 2016 года, отмечается 89-процентный рост. Таким образом, инфраструктурные затраты практически удвоятся. Только со стороны правительства по направлению инфраструктурных трат в бюджет 2018 года заложено 830 миллионов лари (около 334,2 миллиона долларов)», — сказал Квирикашвили.



Премьер также заявил, что в этом году «правительство на 60 миллионов лари (24,1 миллиона долларов) уменьшило административные траты и направило все ресурсы на инфраструктуру».



Квирикашвили особо подчеркнул роль частного сектора в росте экономики Грузии.



Он призвал всех бизнесменов по максимуму использовать существующую динамику, задействовать на производствах установки ведущих компании и не упускать других возможностей, которые позволят увеличить масштабы производств.

















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