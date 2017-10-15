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Тракторы из Беларуси пользуются популярностью в Грузии - министр


15.10.2017   16:20
Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили сообщил, что тракторы из Беларуси пользуются популярностью в Грузии, отметив, что спрос на белорусскую технику в стране будет расти.

Давиташвили: тракторы из Беларуси пользуются популярностью в ГрузиДавиташвили: тракторы из Беларуси пользуются популярностью в Грузи

"Самый известный бренд из Беларуси – это белорусский трактор, который пользуется большой популярностью в Грузии. Наши фермеры привыкли регулярно работать на белорусских тракторах. Сейчас, так как сельское хозяйство для Грузии становится стратегическим направлением, спрос на белорусскую технику будет расти. Так что, я думаю, что у белорусских производителей в Грузии будут свои коммерческие интересы", — отметил Давиташвили.

Торговый оборот между Грузией и Беларусью за первые шесть месяцев 2017 года превысил 56 миллионов долларов, из них 44 миллиона приходится на импорт белорусских товаров в Грузию.






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