Тракторы из Беларуси пользуются популярностью в Грузии - министр

15.10.2017 16:20 Министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили сообщил, что тракторы из Беларуси пользуются популярностью в Грузии, отметив, что спрос на белорусскую технику в стране будет расти.



Давиташвили: тракторы из Беларуси пользуются популярностью в ГрузиДавиташвили: тракторы из Беларуси пользуются популярностью в Грузи



"Самый известный бренд из Беларуси – это белорусский трактор, который пользуется большой популярностью в Грузии. Наши фермеры привыкли регулярно работать на белорусских тракторах. Сейчас, так как сельское хозяйство для Грузии становится стратегическим направлением, спрос на белорусскую технику будет расти. Так что, я думаю, что у белорусских производителей в Грузии будут свои коммерческие интересы", — отметил Давиташвили.



Торговый оборот между Грузией и Беларусью за первые шесть месяцев 2017 года превысил 56 миллионов долларов, из них 44 миллиона приходится на импорт белорусских товаров в Грузию.















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