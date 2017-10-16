Премьер обещал начать с будущего года множество инфраструктурных проектов

16.10.2017 14:52 В 2017 году у нас 37%-ный рост в направлении инфраструктурных проектов, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили при открытии станции метро «Университет» в Тбилиси.



По его же словам, в 2017 году на инфраструктурные проекты будут потрачены 1 млрд 350 млн лари.



«В целом в масштабе страны планируется рост очень больших инфраструктурных проектов. Только в 2017 году у нас 37%-ный рост в направлении инфраструктурных проектов. В прошлом, 2016 году, в этом направлении было потрачено в пределах 970 млн лари. В этом году в этом направлении будут осуществлены инфраструктурные проекты на 1 млрд 350 млн лари, что является 36-37%-ным ростом сравнительно с прошлым годом. Это стало возможным благодаря сокращению административных расходов и эффективной работе финансовых институтов. Это сделано так, что мы в социальном направлении не только не сократили, а наоборот увеличили наши расходы», - заявил Георгий Квирикашвили.



Что касается 2018 года, в будущем году планируется одновременно начать очень много проектов.



«Сегодня уже подготовительный процесс почти завершен и со второго квартала 2018 года одновременно заведется очень много проектов, которые внесут серьезную динамику не только в масштабе Тбилиси, а и всей страны. В общей сложности сравнительно с 2106 годом, это подразумевает. 89-90%-ный рост. Это – затраты более чем на 1 млрд 800 млн, что предполагает очень много рабочих мест; еще большая динамика в развитии экономики страны и это, разумеется, отразится на положении каждого человека. Убежден, следующий год будет годом развития очень серьезной динамики», - заявил Георгий Квиркиашвили.















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