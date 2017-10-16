Контрабанда сигарет в Грузии бьет рекорды

16.10.2017 16:22 На фоне заявления вице-премьера страны о 25%-ном снижении масштабов курения в Грузии, параллельно растет количество фактов контрабандного завоза сигарет, и соответственно, возбужденных по этому поводу уголовных дел.



Так, по информации следственной службы министерства финансов, в 2017 году количество выявленных случаев контрабанды табачных изделий выросло в 2016-м годов в 3 раза – за весь 2016 год по этому поводу было возбуждено 16 уголовных дел, тогда как в 20170-м – уже 48. Фигурантами уголовных дел в отчетный период 2016 года стали 23 человека, в 2017-м – уже 60.



За весь 2016 год на границах Грузии было изъято 28 357 пачек нелегальных сигарет, тогда как в прошедший период 2017 года – 494 320.



Если учесть, что 2017 год еще не завершился, и еще осталось больше двух месяцев, то естественно, это неполные данные, и разница с 2016 годом за оставшийся период еще вырастет.



Контрабанда резко выросла после того несколько раз подряд были увеличены акциза на сигареты, и 25%-ное снижение потребления, о котором с гордостью говорил вице-премьер, на самом деле показывает снижение легальных табачных изделий и рост доли контрабанды.



Это не первый случай, когда рост акцизов становится причиной увеличения контрабанды – еще в 2005 году прошлое правительство увеличило акцизы почти вдвое, после чего страну захлестнул вал безакцизной продукции. В результате через несколько месяцев правительство вынуждено было снизить акциз, после чего контрабанда прекратилась.



Эксперты предупреждали нынешнее правительство, что он не сможет полностью справиться с контрабандой, которая вне всяких сомнений вырастет.



«Невозможно избежать риска роста контрабанды в ситуации, когда в соседних странах сигареты почти на 20% дешевле чем в Грузии. К сожалению, тенденция будет только роста, и неясно, насколько правительство сможет справиться с ней. В любом случае налицо факт роста уровня контрабанды» - заявил эксперт Ассоциации молодых финансистов Паата Байрахтари.



Большинство экономистов считают, что несмотря на значительное улучшение таможенного администрирования в сравнении с 2005 годом, вызовы и сейчас остаются аналогичными – насколько бы ни вырос контроль на таможне, в любом случае правительству будет сложно справиться с потоком контрабанды.



"Коммерсант" (Грузия)











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