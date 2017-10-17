Квирикашвили: С 2018 года на инфраструктурные проекты в сумме будет потрачено на 90% больше

17.10.2017 15:24 В 2017 году у нас 37% рост с точки зрения инфраструктурных проектов - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на открытии станции метро "Университетская". По его же словам, в 2017 году на инфраструктурные проекты будут потрачены около 1 миллиарда 350 миллионов лари.



"В целом по всей стране запланирован рост в направлении очень больших инфраструктурных проектов. Только в 2017 году у нас 37% рост с точки зрения инфраструктурных проектов. В минувшем 2016 году в этом контексте были потрачены в рамках 970 миллионов лари. В текущем году в данном направлении будут осуществлены инфраструктурные проекты стоимостью 1 миллиард 350 миллионов лари, что является 36-37% ростом по сравнению с прошлым годом. Это стало возможно сокращением административных расходов, и эффективной работой с финансовыми институтами. Это было сделано так, что мы не только не уменьшили ни одного тетри в социальном контексте, но даже увеличили наши расходы"- заявил Георгий Квирикашвили.



Касательно 2018 года, по его же словам, в будущем году планируется одновременно начать многие проекты.



"Сегодня уже процесс подготовки почти подошел к концу, и со второго квартала 2018 года одновременно приведем в действие очень много проектов, которые повлекут весьма серьезную динамику не только в Тбилиси, но и по всей стране. Общая сумма этих проектов по сравнению с базой 2016 года подразумевает 89-90% рост. Это расходы более чем

1 миллиарда 800 миллионов лари, что является большим количеством новых рабочих мест, еще большей динамикой в развитии экономики страны, и это, разумеется, отразится на быте каждого человека. Я убежден, что будущий год будет годом очень серьезного развития растущей динамики"- заявил Георгий Квирикашвили.















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