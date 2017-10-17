Первый поезд по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс отправится из Баку 30 октября

17.10.2017 16:32 Первый поезд отправится по железной дороге Баку – Тбилиси – Карс (БТК) из Баку (Азербайджан) 30 октября, сообщает турецкая газета The Daily Sabah со ссылкой на заявление министра транспорта Турции Ахмета Арслана.



Маршрут железной дороги БТК протяженностью 825 км проходит через столицу Грузии Тбилиси. Проект призван обеспечить надежную железнодорожную связь между Турцией и Азербайджаном, нарушенную в результате конфликта с Арменией в отношении Нагорного Карабаха, передает ТАСС.



Железная дорога будет способствовать развитию грузовых перевозок между Турцией и не имеющими выхода к морю странами Центральной Азии и станет альтернативным маршрутом для развивающихся железнодорожных перевозок между Азией и Европой, отметил министр.



Заявление Арслана было сделано в ходе церемонии подписания контракта между Турецкой государственной железной дорогой TCDD и компанией Omsan Logistics, которая стала первым частным оператором, получившим доступ к работе на турецкой сети железных дорог в соответствии с реформой 2013 года.



На начальном этапе Omsan будет арендовать 15 электровозов и 350 вагонов-рудовозов для перевозки руды с месторождений в центральной турецкой провинции Сивас на заводы компании Oyak Holding Isdemir Iron и Steel Plant в городе Искендерун на юге Турции.





А. Арслан также сообщил, что к 2023 году Турция планирует увеличить протяженность национальной сети железных дорог до 25 тыс. км через строительство 3,5 тыс. км новых высокоскоростных дорог, 8,5 тыс. км скоростных и 1 тыс. км обычных железных дорог.















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