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11% грузинского авиарынка владеет Turkish Airlines, а 10% Georgian Airways
17.10.2017 23:16
Компанией лидером авиации Грузии по-прежнему является авиаперевозчик Turkish Airlines, которая по данным за январь-сентябрь 2017 года занимает 11% рынка.
Согласно статистической информации, по количеству пассажиров, перевезенных регулярными рейсами, Turkish Airlines по-прежнему является компанией №1 в Грузии, и в течение 9 месяцев она обслужила 350 706 пассажиров.
Второй авиакомпанией авиарынка (по перевезенному пассажиропотоку) является грузинский авиаперевозчик Georgian Airways, которому по данным девяти месяцев принадлежит 10% рынка.
По пассажиропотоку, перевезенному в январе-сентябре, владельцем 8% авиарынка Грузии является венгерский "лоукостер" Wizz Air. Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines (FlyUIA) контролирует 7% рынка.
По перевезенному пассажиропотоку 6% рынка владеет арабская Flydubai, а 5% российская авиакомпания Aeroflot.
Что касается других российских авиакомпаний, S7 и Ural Airlines, они контролируют по 4% доли грузинского авиарынка.
3% доли рынка владеют турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines, катарский авиаперевозчик премиум класса QatarAirways, израильская el al israel airlines, арабский "лоукостер" Air Arabia, и иранская авиакомпания Taban Air.
По 2% рынка у Lufthansa, Atlasglobal, AZAL, Air Astana, Belavia, Yanair, Zagros Airlines и LOT.
По информации Агентства гражданской авиации, владельцем 10% авиарынка страны является национальный авиаперевозчик, а 90% контролируют иностранные авиакомпании.
Напомним, что аэропорты Грузии обслужили на 47% больше пассажиров. По информации Агентства гражданской авиации, в январе-сентябре 2017 года в аэропортах Грузии регулярными и нерегулярными рейсами в целом оказали услугу 3 199 063 пассажирам, что по сравнению с аналогичным показателем минувшего года означает 46,63% рост.
Согласно статистической информации, в январе-сентябре 2016 года аэропорты Грузии приняли 2 181 683 пассажира, а в аналогичный период 2015 года – 1 769 485 пассажиров.
Соответственно, за девять месяцев 2015 года по сравнению с девятью месяцами 2015 года пассажиропоток в аэропортах страны увеличился на 80,79%.
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