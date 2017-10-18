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Состоится форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана
18.10.2017 11:02
Состоится форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана В Агентстве инноваций и технологий Министерства экономики и устойчивого развития завтра откроется форум технологического сотрудничества Грузии и Ирана. Он проводится при соорганизации Торгово-промышленной палаты Грузии и при поддержке Технопарка.
Как сообщают в Министерстве экономики, мероприятие откроют заместитель председателя Агентства инноваций и технологий Грузии Автандил Касрадзе и заместитель гендиректора Торгово-промышленной палаты Нато Чиковани. На мероприятии будут присутствовать Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Грузии Сеиед Джавад Хавам Шахид, вице-президент Парка науки и технологий города Язд Ахмад Реза Фагхих Хорасани и вице-президент Ирана по делам науки и технологий Масуд Хафези.
Компании-члены иранской бизнес-делегации представляют такие сферы, как информационные технологии (IT), фармацевтика, лабораторное оборудование, медицинское оборудование, сельское хозяйство, тепличное хозяйство, строительные материалы, энергосистема, нанотехнологии, электроника и др.
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