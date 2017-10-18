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Владельцем Liberty Bank стала European Financial Group B.V.
18.10.2017 14:01
АО Liberty Bank заявил о смене владельца контрольного пакета акций – более 74,6% акций приобрела компания European Financial Group B.V., зарегистрированная в Нидерландах.
В результате этой сделки бенефициарными владельцами банка стали граждане США Ираклий Рухадзе и Игорь Алексеев, а также гражданин Великобритании Бэн Марсон, говорится в сообщении на сайте банка.
"Эта сделка принесет позитивные результаты с точки зрения будущего роста и стратегического развития банка, так как владельцами EFG являются успешные бизнесмены, которые владеют и управляют в Грузии крупными активами. Они имеют глубокие знания в сфере бизнеса в Грузии и особенно в банковском секторе" – сказано в сообщении.
Руководство банка ожидает продолжения роста и развития банка вместе с новыми акционерами для улучшения обслуживания своих клиентов и банковского сектора Грузии.
Liberty Bank занимает третье место в банковском секторе Грузии по размеру совокупных активов — более 1,6 миллиарда лари (более 646 миллионов долларов), по состоянию на 30 июня 2017 года. Его рыночная доля составляет 5,6%.
Liberty Bank является преемником государственного AgroMretsvBank, который приватизировали в 1994 году. В 2002 году его переименовали в "Народный банк Грузии", а в 2010-м — в Liberty Bank.
Банк имеет самую крупную сеть филиалов и обслуживает порядка 1,6 миллиона физических и более 77 тысяч юридических лиц.
Liberty Bank отличается от остальных банков Грузии тем, что ему предоставлено эксклюзивное право осуществлять пенсионные и прочие социальные выплаты в стране.
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