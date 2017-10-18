Грузино-американский бизнес-совет проведет встречу с представителями торговой и инвестиционной миссии США

18.10.2017 23:17 Грузино-американский бизнес-совет проведет завтра в Тбилиси встречу с представителями торговой и инвестиционной миссии США, на которой будут присутствовать министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, посол США в Грузии Ян Келли, а также около 30 представителей Департамента коммерции США и иностранных инвестиционных корпораций.



Американская торговая миссия проводится при организации Торговой палаты Соединенных Штатов и посольства США в Грузии.



По информации Министерства экономики, в рамках торговой миссии компании, работающие в секторе строительства, логистики, коммуникаций и технологий проведут более 100 бизнес-встреч с целью укрепления торговли в Грузии и будущего инвестирования.



Министр экономики и устойчивого развития представит гостям план развития экономики, приоритетные проекты на будущий год и новейшие экономические достижения.



В американской торговой миссии принимают участие компании: Acrow Bridge, Baron Weather, Bechtel, Budget, Coca-Cola, Lockheed Martin, Miyamoto International, MWH, Nova Power, Obie Technologies, The Greenbrier and VISA















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