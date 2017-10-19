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Чкония критикует решение властей передать Иванишвили территорию в центре Тбилиси за 1 лари


19.10.2017   11:31
Бизнесмену Темуру Чкония не нравится решение, согласно которому Фонду соинвестиции Бидзины Иванишвили передали территории в центре Тбилиси за 1 лари. Бизнесмен сравнивает это со своим опытом, и говорит, что для строительства McDonald’s в Кутаиси он купил землю за 850 000 лари, а в виде инвестиции вложил 3 миллиона лари.

"Сегодня говорят, что купили какую-то землю за 1 лари, но зато осуществляют инвестицию в 1 миллион лари (на месте). Когда я построил McDonald’s в Кутаиси, заплатил за землю 850 000, и вложил 3 миллиона инвестиции. Я думаю, что все-таки 1 лари это несколько дешево"- говорит бизнесмен.

Касательно связи Темура Чкония с Бидзиной Иванишвили, по его словам, он несколько раз пересекался с экс-премьером и миллиардером.

"Систематической связи у меня нет, на мой взгляд, он очень занят, и, наверное, у нас нет общих тем. Но я не верю, когда говорят, что проекты, которые осуществляет Бидзина Иванишвили, являются ошибкой. Я не хочу рассматривать проект в политическом разрезе, я имею в виду "Панораму Тбилиси". Но другой момент - насколько своевременно осуществление этого проекта. Возможно, гораздо большего внимания заслуживает тема реабилитации Старого Тбилиси. Бидзина Иванишвили известен, как благотворитель. То, о чем я говорю (реабилитация Старого Тбилиси), не бизнес, это благотворительность. А то, что сейчас делает Иванишвили, это бизнес, смешанный с благотворительностью, но все же бизнес"- заявил Темур Чкония.






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