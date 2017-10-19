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Давиташвили: Распространенная информация о том, что урожай мандаринов полностью уничтожен, является ложью


19.10.2017   15:52
По заявлению министра сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили, распространенная информация о том, что урожай мандаринов в стране полностью уничтожен, является ложью.

Как отметил Леван Давиташвили, главный образом урожай мандаринов в Аджарии, где эффективно проводятся соответствующие мероприятия и основной урожай сохранен.

«В остальной части страны есть небольшие повреждения, однако не все связано с клопом-щитником и возможно 100-процентное избежание повреждений, если население воспользуется теми распылительными средствами, которые мы им передали в сентябре. Они располагали нужными препаратами, самыми эффективными из тех, что идентифицированы. Если мы, люди сплотимся, урожай мандаринов будет полностью спасен и будет хороший сезон. Ожидания таковы, что сезон мандаринов будет очень хорошим», - заявил Давиташвили.






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