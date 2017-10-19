В мэрии Тбилиси рассказали зарплатах заместителей мэра Тбилиси

19.10.2017 18:13 Мэр Тбилиси Давид Нармания за 2016 год получил в виде зарплаты 38, 1 тысячу лари (15,5 тысяч долларов), об этом стало известно из имущественной декларации столичного градоначальника.



Декларации также заполнили заместители мэра, и из этих документов можно сделать вывод, что заработок заместителей превышает зарплату начальника почти в два раза.



Между тем зарплата заместителей меньше, чем зарплата мэра, однако на деле заместители Нармания получают больше начальника из-за ежемесячных надбавок.



В частности, согласно декларациям за 2016 год, заработок пяти заместителей выглядят так:



Вице-мэр Лаша Абашидзе — 73 475 лари (30 тысяч долларов)

Заместитель мэра Ираклий Леквинадзе — 75 320 лари (около 31 тысячи долларов)

Заместитель мэра Нино Хатискаци — 75 455 лари (около 31 тысячи долларов)

Заместитель мэра Нато Китиашвили — 65 610 лари (около 27 тысяч долларов)

«Полная заработная плата в мэрии, на позиции заместителей мэра, руководителей служб и на других позициях, как и во многих других структурах, состоит как из зарплаты, так и из надбавки, которую мы получаем ежемесячно», — пояснил в беседе с телекомпанией «Рустави-2» заместитель мэра Ираклий Леквинадзе.



Сегодня мэрия распространила специальное заявление в связи с зарплатами заместителей мэра. В заявлении сказано, что в прошлом году все пятеро заместителей получили в качестве премий в совокупности только 7 200 лари (2,8 тысяч долларов).



«Хотим разъяснить, что в течение 2016 года вице-мэр Тбилиси и заместители мэра в качестве премий получили в общем 7 200 лари, что в случае каждого из них является единожды полученной праздничной премией – в размере около 1 400 лари (около 561 долларов)», — отмечено в заявлении мэрии.



В сообщении также есть сравнение премий нынешних чиновников мэрии с премиями их предшественников.



Отмечается, что при прошлом мэре (до осени 2013 года этот пост занимал Гиги Угулава-НГ) премии были выше.



«Размер премий заместителей мэра в 2013 году составил 127,1 тысяч лари (60 тысяч долларов). А в 2014 году за восемь месяцев заместители мэра получили премию в размере 57,8 тысяч лари (более 23 тысяч долларов). Это значит, что сумма, полученная заместителями мэра в качестве премий в условиях прежних властей, в среднем в 12 раз превышает суммы, которую получили нынешние заместители», — говорится в сообщении мэрии.



Также в сообщении отмечается, что в мэрии Тбилиси в 2017 году на 22,3 миллиона лари (более 8,9 миллиона долларов), сократились административные расходы.



Следует отметить, что в заявлении ничего не сказано о возросших надбавках к зарплате, которые получают сотрудники мэрии.



Между тем на то, что надбавки заменяют премии, указывает и Служба Государственного аудита. В отчете аудита сказано, что в 2016 году в виде надбавок для правительственных служащих было выдано 251 миллион лари (102,4 миллиона долларов), а на премии — 67 миллионов лари (27,3 миллиона долларов).



Согласно данным аудита, в 2014-2016 годах государственным служащим были выданы премии и надбавки в следующем размере:



Премии:



2014 — 106 миллионов лари (43,2 миллиона долларов)

2015 — 73 миллиона лари (29,7 миллионов долларов)

2016 — 67 миллионов лари (27,3 миллионов долларов)

Надбавки:



2014 — 182 миллионов лари (74,2 миллиона долларов)

2015 – 230 миллионов лари (95,8 миллионов долларов)

2016 — 251 миллионов лари (102,3 миллионов долларов)





Давид Нармания — представитель правящей партии «Грузинская мечта» стал мэром Тбилиси в июле 2014 года, победив во втором туре выборов представителя бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Нику Мелия.



Оппозиция и ряд неправительственных организаций не раз обвиняли руководство города в неоправданно больших премиях, начисляемых госслужащим и возросших тратах на поддержание административного аппарата.



Выборы нового мэра Тбилиси пройдут 21 октября. В этот день граждане Грузии также будут выбирать 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло (муниципальных законодательных органов).



Новости-Грузия











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