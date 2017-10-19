Внешняя торговля Грузии за январь-сентябрь 2017 г.

19.10.2017 18:15 По предварительным данным, опубликованным Службой статистики Грузии 19 октября, внешняя торговля Грузии за январь-сентябрь 2017 года увеличилась на 12% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 7,56 млрд долларов.



За январь-сентябрь 2017 года объем экспорта увеличился на 28,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 1,94 млрд долларов США; Объем импорта увеличился на 7,4% и составил 5,62 млрд. долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 3,68 млрд долл. США.



Торговый оборот Грузии с государствами-членами ЕС за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 5,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 2,06 млрд долларов США.



По информации Службы статистики, экспорт в ЕС составил 462 млн долларов США, что на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а импорт из ЕС увеличился на 2,3% и достиг 1,6 млрд долларов США.



Торговля со странами СНГ за девять месяцев 2017 года выросла на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,42 млрд долларов. Экспорт в страны СНГ увеличился на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 784,4 млн долларов США, а импорт из стран СНГ увеличился на 21% и составил 1,64 млрд долларов США.



Доля стран ЕС достигла во внешней торговле Грузии составила 27,3%; 23,8% - в экспорте и 28,5% - в импорте (29%, 25,76% и 29,9% в прошлом году, соответственно).



Доля стран СНГ составила 32,1%; 40,5% - в экспорте и 29,2% - в импорте (27,4%, 32,7% и 25,9% в прошлом году, соответственно).



По данным за январь-сентябрь 2017 года, Турция вновь остается крупнейшим партнером Грузии с торговым оборотом в размере 1,11 млрд долларов США; За ней следуют Россия, Китай и Азербайджан с 806 млн, 640 млн и 567 млн долларов США, соответственно.



Торговый оборот Грузии с Украиной составил 387 млн долларов США; За ней следует Армения - 361 млн долларов США; Германия - 346 млн долларов США; США - 294 млн долларов США; Болгария - 248 млн долларов США; Италия - 204 млн долларов США.



По объему экспорта Россия возглавляет список крупнейших торговых партнеров с 273 млн долларов США; далее следуют Азербайджан, Турция и Китай приходят с 167, 165 и 160 млн долларов США, соответственно. По объему импорта лидируют Турция, Россия, Китай и Азербайджан с 952, 532, 480 и 399 млн долларов США, соответственно.



Крупнейшей экспортной группой за первые девять месяцев 2017 года были медные руды и концентраты с 309 млн долларов США (16% от общего объема экспорта); Затем идут ферросплавы - 237 млн долларов США (12,2% от общего объема экспорта); Реэкспорт автомобилей - 149 млн долларов США (7,7% от общего объема экспорта); Вино - 116 млн долларов США (6% от общего объема экспорта); Лекарственные средства - 99 млн долларов США (5,1% от общего объема экспорта); неденатурированный этиловый спирт и спиртные напитки - 80 млн долларов США (4,2% от общего объема экспорта); Минеральные воды - 67,7 млн долларов США (3,5% от общего объема экспорта); Азотосодержащие удобрения - 55 млн долларов США (2,9% от общего объема экспорта); Золото необработанное или полуобработанное - 53 млн долларов США (2,8% от общего объема экспорта); Лесные орехи - 50 млн долларов США (2,6% от общего объема экспорта); Остальные товары - 720 млн долларов США (37,1% от общего объема экспорта).



В январе-сентябре 2017 года нефть и нефтепродукты возглавляют список импорта Грузии с 487 млн долларов США; Далее идут легковые автомобили - 338 млн долларов США; Медные руды и концентраты - 258 млн долларов США; Медикаменты - 246 млн долларов США; Нефтяные газы и газообразные углеводороды - 227 млн долларов США; Телефонные аппараты для сотовых или других беспроводных сетей - 145 млн долларов США; Пшеница - 74 млн долларов США; ЭВМ - 61 млн долларов США; Сигареты - 59 млн долларов США; Грузовые автомобили - 53 млн долларов США; Остальные товары - 3,6 млн долларов США.



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