ВБ и МВФ отметили положительный темп экономического развития Грузии - премьер

19.10.2017 20:59 Грузия действительно является лидером в регионе с точки зрения реформ, — заявил сегодня премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства.



Об успешных реформах в Грузии заявил в ходе визита в США первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили. Он возглавлял грузинскую делегацию на ежегодном совещании Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне 11-15 октября.



Премьер назвал успешным визит, в рамках которого состоялись встречи с представителями международных финансовых институтов, рейтинговых компаний и конгресса США.



«Основным лейтмотивом этих встреч был успех Грузии, что Грузия действительно является лидером в регионе с точки зрения реформ и что экономическое развитие Грузии идет в правильном направлении», — сказал премьер.



Квирикашвили подчеркнул важность оценок со стороны представителей Всемирного банка и заявил, то организация сейчас разрабатывает новый документ о сотрудничестве с Грузией.



«Следует отметить, что по оценке вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллера, положительный темп экономического развития Грузии дает основания для большого оптимизма и Всемирный банк работает над созданием пятилетнего документа о сотрудничестве с Грузией», — заявил премьер.



Основными направлениями документа наряду с региональным развитием будут образование и инновации.



Также очень важно, что международные финансовые организации, среди которых Европейский банк реконструкции и развития, выразили готовность поддержать Грузию с точки зрения развития рыночного капитала.



«Это очень хорошие планы в направлении систематического развития, которые будут очень важными, так как с третьего квартала 2018 года в Грузии начнет свою работу дополнительная модель пенсионной системы, которая подразумевает создание накопительной пенсионной системы. Параллельно с этим начало работы рыночного капитала будет очень важным», — заявил премьер.



По словам главы правительства, примечательно и то, что компании JPMorgan и Deutsche Bank выразили интерес к развитию фондовых инструментов Грузии, также есть интерес в направлении оказания помощи стране в выпуске за рубежом ценных бумаг, деноминированных в лари.



Премьер-министр отметил, что во время поездки в США в составе грузинской делегации находился и президент Национального банка, который принял активное участие и во многих других интересных для Грузии встречах.



«С одной стороны, это очень хорошая координация между правительством и Национальным банком, а с другой стороны, свобода монетарной политики является единственной среди тех важных основ, которые создают в стране фундамент здоровой экономической атмосферы», — подчеркнул премьер.



Квирикашвили подчеркнул важность визита грузинской делегации в США и отметил, что впереди еще очень много работы для того, чтобы повысить уровень экономической жизни в стране.



«Но несмотря на множество вызовов, тенденция, которая определилась у нашей страны, является очень положительной, и с такой тенденцией мы обязательно достигнем того, что уровень жизни в стране значительно изменится. Я уверен, тот фундамент, который заложен, обязательно сработает очень эффективно в этом направлении», — подчеркнул премьер.



Ежегодно Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) проводят совещания, на которых обсуждают вопросы, касающиеся сокращения бедности, международного экономического развития и финансовой деятельности. Ежегодные совещания являются форумом международного сотрудничества.



В совещаниях принимают участие около 10 тысяч человек, в том числе около 3 500 членов делегаций государств-членов Всемирного Банка и МВФ, приблизительно 1 тысяча представителей прессы, и свыше 5 тысяч приглашенных. В их число входят наблюдатели от других межправительственных организаций, таких как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация (ВТО), представители финансовых организаций и органов, таких как Совет по финансовой стабильности G20, представители частного сектора, банковского сообщества и НПО.















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