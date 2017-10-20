Выставка грузинских продуктов и вина проходит в Германии

20.10.2017 18:02 Выставка-продажа грузинских продуктов проходит в эти дни в Берлине. Мероприятие под названием «Georgia Special» открылось 19 октября и завершиться 21 октября.



Гости выставки могут продегустировать и приобрести различные продукты, произведенные грузинскими компаниями-экспортерами: сыр, джемы, мед и многое другое. Кроме того, посетителям предлагают попробовать блюда национальной кухни, такие как хинкали, хачапури и пхали.



В рамках «Georgia Special» также проводятся винные дегустации, в ходе которых гостям рассказываю о древних винодельческих традициях Грузии.



Мероприятие было организовано агентством «Производи в Грузии» при министерстве экономики и устойчивого развития страны, при поддержке посольства Германии, министерства иностранных дел Германии, ассоциации «Грузинское вино», организации USAID и национальной администрации туризма Грузии.



Организаторы отмечают, что проведение подобных мероприятий способствует популяризации грузинской кухни, вина и грузинской продукции.



«Производи в Грузии» — это правительственная программа, направленная на стимулирование в стране местного производства. Целью программы является развитие предпринимательства в Грузии, что, в частности, предполагает создание новых предприятий и повышение конкурентоспособности частного сектора и экспортного потенциала, а также содействие обеспечению доступности новых технологий посредством технической помощи.

















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