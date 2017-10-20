Эрдоган: открытие Баку-Тбилиси-Карс очень важно

20.10.2017 18:04 Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которое пройдет 30 октября в столице Азербайджана, представляет собой важное событие. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства подчеркнул, что он с самого первого дня верил в значение реализации данного проекта.



Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строилась на базе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Первый поезд по этому маршруту отправится из Баку в предпоследний день октября, сообщила на днях турецкая газета The Daily Sabah со ссылкой на заявление министра транспорта страны Ахмета Арслана.



Маршрут протяженностью 825 километров проходит через грузинскую столицу. Проект призван обеспечить надежную железнодорожную связь между Турцией и Азербайджаном, нарушенную в результате карабхского конфликта. БТК будет способствовать развитию грузовых перевозок между Турцией и не имеющими выхода к морю странами Центральной Азии и станет альтернативным маршрутом для развивающихся железнодорожных перевозок между Азией и Европой.















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