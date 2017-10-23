Грузия - страна туризма

23.10.2017 10:34



Почему Грузию выбирают туристы?



Для этого есть несколько основных причин:

1. Природа: отличное сочетание гор, моря, природной красоты

2. Историческая ценность: здесь много старинных памятников, храмов, крепостей, которые помнят еще римлян и первых апостолов Христианства.

3. Дешевые цены – немаловажный аспект, так как большинство европейских и азиатских туристов прибывает сюда именно из-за того, что здесь можно отлично и недорого отдохнуть.

4. Отличный деловой климат, гостеприимство и защита туристов и инвесторов.



Развитие туризма приносит в Грузию развитие смежных и основных туристических отраслей, которые приносят развитие рынку, доходы в государственный бюджет и создают рабочие места.



Какие отрасли развиваются в Грузии благодаря туризму:

1. Отели, гест хаусы, сдача жилья в аренду

2. Прокат автомобилей

3. Перевозки пассажиров, автобусное, авиа и автомобильное сообщение

4. Туристические агентства, экскурсии

5. Строительство: отелей, дорог, туристической инфраструктуры.



Сегодня мы хотим посвятить немного внимания прокату автомобилей в Грузии. Данный сегмент рынка развивается в Грузии давно, но с 2015 года вступил в еще большее развитие, что ознаменовалось открытием большого количества компании по прокату автомобилей.



Десятки, если не сотни компаний и частных лиц представляют свой бизнес в сфере проката автомобилей в Тбилиси на улице Коте Абхази (старое название Леселидзе). Это центральная туристическая улица в Тбилиси и именно здесь у вас разбегаются глаза от количества предложений по аренде автомобилей. Здесь вы найдете машины эконом класса, внедорожники, предложения таксистов, экскурсионных гидов и простых водителей-частников.



Рынок проката машины в Грузии представлен:



1. Частниками – людьми, предлагающими свой автомобиль или купившие 1-2 машины для сдачу в аренду

2. Небольшими компаниями до 20 машин

3. Средними компаниями 20-30 автомобилей

4. Международными торговыми марками, имеющими представительства в Грузии

5. Крупными операторами от 80-ти автомобилей



Порядок цен и качество предоставленных услуг сильно отличается. Наблюдаются даже целые ценовые войны, специальные предложения. Рынок находится в разгаре и развитии.



Развитием можно назвать и внедрение новых европейских технологий на рынок проката машин в Тбилиси и Грузии. Вот пример интернет сайт компании RACE Грузия. Можно сказать, что это один из передовых сайтов, так как здесь реализован автоматический заказ машины, варианты выбора валюты и полный просчет проката автомобиля.



Так же удобно и информативно представлен автопарк, с разбивкой по классам и всеми ценами. Понравился автомобиль? Жми заказать! Всего 2 клика и твой заказ оформлен. Турист может сразу же выбрать скидку в зависимости от условий бронировки. Предварительная бронировка дает возможность сэкономить на поездке и выбрать более дешевый тариф.



Мы спросили директора компании Александра Умуршадиани, как ему удается быть таким технологичным и успевать так много, на что получили его комментарии:



«Я тружусь очень много, в том числе в должности директора компании с 2015 года. С 2015 года, мы взяли большой курс на то, чтобы стать лизинговой компанией и сейчас много усилий направляем на сотрудничество с крупными грузинскими компаниями и государственными органами. Обслуживать туристов нам помогают более мелкие компании, которые сотрудничают с нами, в том числе арендуют наши автомобили. С 2018 года мы хотим запускать новую, более обширную программу для наших туристов и делать направление b2c так же основным, именно потому мы изменили сайт, сделали один из лучших дизайнов и стараемся реализовать все лучшее на рынке Грузии».



Как вы относитесь к конкуренции на рынке проката?



Конкуренция – это супер. Мы всегда готовы сотрудничать. Я неспроста сказал, что мы много с кем сотрудничаем.



Как помогаете вы?



Мы очень часто отдаем автомобили мелким прокатным компаниям и гражданам Грузии, а они уже обслуживают туристов или сдают их в прокат через свои агентства. Больше проката – больше налогов в казну. Больше налогов – богаче страна.



Что для вас является основоположным?



Прежде всего удовлетворение туристов, развитие рынка проката. Грузия для меня это передовая страна и она должна быть лучшая и самая развитая в мире. Раз мы принимаем туристов, мы должны показывать лучший класс, потому что мы лицо Грузии.



«Для Грузии, наших гостей и развития я готов трудиться 24 часа 365 дней в году. Грузия и компания которую я возглавляю будут лучшей!!!»



«Лично от себя я бы хотел пригласить всех туристов к нам в страну. Знаю из практики, что большая часть туристов что приехала, обязательно вернется к нам.» - Александр Умуршадиани.



Информация подготовлена





Одним из активно развивающихся направлений в Грузии является туризм. Этот сегмент рынка растет уже который год.Для этого есть несколько основных причин:1. Природа: отличное сочетание гор, моря, природной красоты2. Историческая ценность: здесь много старинных памятников, храмов, крепостей, которые помнят еще римлян и первых апостолов Христианства.3. Дешевые цены – немаловажный аспект, так как большинство европейских и азиатских туристов прибывает сюда именно из-за того, что здесь можно отлично и недорого отдохнуть.4. Отличный деловой климат, гостеприимство и защита туристов и инвесторов.Развитие туризма приносит в Грузию развитие смежных и основных туристических отраслей, которые приносят развитие рынку, доходы в государственный бюджет и создают рабочие места.Какие отрасли развиваются в Грузии благодаря туризму:1. Отели, гест хаусы, сдача жилья в аренду2. Прокат автомобилей3. Перевозки пассажиров, автобусное, авиа и автомобильное сообщение4. Туристические агентства, экскурсии5. Строительство: отелей, дорог, туристической инфраструктуры.Сегодня мы хотим посвятить немного внимания прокату автомобилей в Грузии. Данный сегмент рынка развивается в Грузии давно, но с 2015 года вступил в еще большее развитие, что ознаменовалось открытием большого количества компании по прокату автомобилей.Десятки, если не сотни компаний и частных лиц представляют свой бизнес в сфере проката автомобилей в Тбилиси на улице Коте Абхази (старое название Леселидзе). Это центральная туристическая улица в Тбилиси и именно здесь у вас разбегаются глаза от количества предложений по аренде автомобилей. Здесь вы найдете машины эконом класса, внедорожники, предложения таксистов, экскурсионных гидов и простых водителей-частников.Рынок проката машины в Грузии представлен:1. Частниками – людьми, предлагающими свой автомобиль или купившие 1-2 машины для сдачу в аренду2. Небольшими компаниями до 20 машин3. Средними компаниями 20-30 автомобилей4. Международными торговыми марками, имеющими представительства в Грузии5. Крупными операторами от 80-ти автомобилейПорядок цен и качество предоставленных услуг сильно отличается. Наблюдаются даже целые ценовые войны, специальные предложения. Рынок находится в разгаре и развитии.Развитием можно назвать и внедрение новых европейских технологий на рынок проката машин в Тбилиси и Грузии. Вот пример интернет сайт компании RACE Грузия. Можно сказать, что это один из передовых сайтов, так как здесь реализован автоматический заказ машины, варианты выбора валюты и полный просчет проката автомобиля.Так же удобно и информативно представлен автопарк, с разбивкой по классам и всеми ценами. Понравился автомобиль? Жми заказать! Всего 2 клика и твой заказ оформлен. Турист может сразу же выбрать скидку в зависимости от условий бронировки. Предварительная бронировка дает возможность сэкономить на поездке и выбрать более дешевый тариф.Мы спросили директора компании Александра Умуршадиани, как ему удается быть таким технологичным и успевать так много, на что получили его комментарии:«Я тружусь очень много, в том числе в должности директора компании с 2015 года. С 2015 года, мы взяли большой курс на то, чтобы стать лизинговой компанией и сейчас много усилий направляем на сотрудничество с крупными грузинскими компаниями и государственными органами. Обслуживать туристов нам помогают более мелкие компании, которые сотрудничают с нами, в том числе арендуют наши автомобили. С 2018 года мы хотим запускать новую, более обширную программу для наших туристов и делать направление b2c так же основным, именно потому мы изменили сайт, сделали один из лучших дизайнов и стараемся реализовать все лучшее на рынке Грузии».Конкуренция – это супер. Мы всегда готовы сотрудничать. Я неспроста сказал, что мы много с кем сотрудничаем. Прокат авто в Грузии – это как поход в горы, каждый должен помогать друг другу!Как помогаете вы?Мы очень часто отдаем автомобили мелким прокатным компаниям и гражданам Грузии, а они уже обслуживают туристов или сдают их в прокат через свои агентства. Больше проката – больше налогов в казну. Больше налогов – богаче страна.Прежде всего удовлетворение туристов, развитие рынка проката. Грузия для меня это передовая страна и она должна быть лучшая и самая развитая в мире. Раз мы принимаем туристов, мы должны показывать лучший класс, потому что мы лицо Грузии.«Для Грузии, наших гостей и развития я готов трудиться 24 часа 365 дней в году. Грузия и компания которую я возглавляю будут лучшей!!!»«Лично от себя я бы хотел пригласить всех туристов к нам в страну. Знаю из практики, что большая часть туристов что приехала, обязательно вернется к нам.» - Александр Умуршадиани.Информация подготовлена https://race.com.ge











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

