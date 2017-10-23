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Грузия - страна туризма
23.10.2017 10:34
Одним из активно развивающихся направлений в Грузии является туризм. Этот сегмент рынка растет уже который год.
Почему Грузию выбирают туристы?
Для этого есть несколько основных причин:
1. Природа: отличное сочетание гор, моря, природной красоты
2. Историческая ценность: здесь много старинных памятников, храмов, крепостей, которые помнят еще римлян и первых апостолов Христианства.
3. Дешевые цены – немаловажный аспект, так как большинство европейских и азиатских туристов прибывает сюда именно из-за того, что здесь можно отлично и недорого отдохнуть.
4. Отличный деловой климат, гостеприимство и защита туристов и инвесторов.
Развитие туризма приносит в Грузию развитие смежных и основных туристических отраслей, которые приносят развитие рынку, доходы в государственный бюджет и создают рабочие места.
Какие отрасли развиваются в Грузии благодаря туризму:
1. Отели, гест хаусы, сдача жилья в аренду
2. Прокат автомобилей
3. Перевозки пассажиров, автобусное, авиа и автомобильное сообщение
4. Туристические агентства, экскурсии
5. Строительство: отелей, дорог, туристической инфраструктуры.
Сегодня мы хотим посвятить немного внимания прокату автомобилей в Грузии. Данный сегмент рынка развивается в Грузии давно, но с 2015 года вступил в еще большее развитие, что ознаменовалось открытием большого количества компании по прокату автомобилей.
Десятки, если не сотни компаний и частных лиц представляют свой бизнес в сфере проката автомобилей в Тбилиси на улице Коте Абхази (старое название Леселидзе). Это центральная туристическая улица в Тбилиси и именно здесь у вас разбегаются глаза от количества предложений по аренде автомобилей. Здесь вы найдете машины эконом класса, внедорожники, предложения таксистов, экскурсионных гидов и простых водителей-частников.
Рынок проката машины в Грузии представлен:
1. Частниками – людьми, предлагающими свой автомобиль или купившие 1-2 машины для сдачу в аренду
2. Небольшими компаниями до 20 машин
3. Средними компаниями 20-30 автомобилей
4. Международными торговыми марками, имеющими представительства в Грузии
5. Крупными операторами от 80-ти автомобилей
Порядок цен и качество предоставленных услуг сильно отличается. Наблюдаются даже целые ценовые войны, специальные предложения. Рынок находится в разгаре и развитии.
Развитием можно назвать и внедрение новых европейских технологий на рынок проката машин в Тбилиси и Грузии. Вот пример интернет сайт компании RACE Грузия. Можно сказать, что это один из передовых сайтов, так как здесь реализован автоматический заказ машины, варианты выбора валюты и полный просчет проката автомобиля.
Так же удобно и информативно представлен автопарк, с разбивкой по классам и всеми ценами. Понравился автомобиль? Жми заказать! Всего 2 клика и твой заказ оформлен. Турист может сразу же выбрать скидку в зависимости от условий бронировки. Предварительная бронировка дает возможность сэкономить на поездке и выбрать более дешевый тариф.
Мы спросили директора компании Александра Умуршадиани, как ему удается быть таким технологичным и успевать так много, на что получили его комментарии:
«Я тружусь очень много, в том числе в должности директора компании с 2015 года. С 2015 года, мы взяли большой курс на то, чтобы стать лизинговой компанией и сейчас много усилий направляем на сотрудничество с крупными грузинскими компаниями и государственными органами. Обслуживать туристов нам помогают более мелкие компании, которые сотрудничают с нами, в том числе арендуют наши автомобили. С 2018 года мы хотим запускать новую, более обширную программу для наших туристов и делать направление b2c так же основным, именно потому мы изменили сайт, сделали один из лучших дизайнов и стараемся реализовать все лучшее на рынке Грузии».
Как вы относитесь к конкуренции на рынке проката?
Конкуренция – это супер. Мы всегда готовы сотрудничать. Я неспроста сказал, что мы много с кем сотрудничаем. Прокат авто в Грузии – это как поход в горы, каждый должен помогать друг другу!
Как помогаете вы?
Мы очень часто отдаем автомобили мелким прокатным компаниям и гражданам Грузии, а они уже обслуживают туристов или сдают их в прокат через свои агентства. Больше проката – больше налогов в казну. Больше налогов – богаче страна.
Что для вас является основоположным?
Прежде всего удовлетворение туристов, развитие рынка проката. Грузия для меня это передовая страна и она должна быть лучшая и самая развитая в мире. Раз мы принимаем туристов, мы должны показывать лучший класс, потому что мы лицо Грузии.
«Для Грузии, наших гостей и развития я готов трудиться 24 часа 365 дней в году. Грузия и компания которую я возглавляю будут лучшей!!!»
«Лично от себя я бы хотел пригласить всех туристов к нам в страну. Знаю из практики, что большая часть туристов что приехала, обязательно вернется к нам.» - Александр Умуршадиани.
Информация подготовлена https://race.com.ge
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