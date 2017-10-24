|
Авиакомпания из Омана будет летать в Грузию
24.10.2017 17:03
Авиакомпания Salam Air, которая является дочерней компанией национального авиаперевозчика Омана Oman Air, будет летать в Грузию. По информации МИД Грузии, соответствующая договоренность была достигнута в результате продолжительных переговоров посольства Грузии в Саудовской Аравии с оманской стороной.
С июня 2018 года Salam Air начнет выполнение четырех рейсов в неделю по маршруту Маскат-Тбилиси-Маскат. На состоявшейся в Маскате встрече посла Грузии в Саудовской Аравии, аккредитованного также в Омане, Георгия Джанджгава с руководством Salam Air было принято решение об открытии в Тбилиси представительства оманской авиакомпании.
Посол провел консультации и в министерстве иностранных дел Оманского султаната по вопросу подписания между двумя странами соглашения о воздушном сообщении. Документ будет подписан после прохождения соответствующих процедур, сообщили в министерстве.
«Вступление на грузинский авиарынок авиакомпании Salam Air будет способствовать развитию туризма в нашей стране и созданию новых рабочих мест», — уверены в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
В настоящее время на авиарынке Грузии зарегистрированы и выполняют регулярные или чартерные пассажирские и грузовые авиарейсы 49 зарубежных авиакомпаний. Самым крупным грузинским авиаперевозчиком является авиакомпания Georgian Airways, которая, по данным за 2016 год, выполнила 10% всех пассажирских авиарейсов и перевезла 9% всех пассажиров. По обоим показателям она уступает авиакомпании Turkish Airlines, выполнившей в прошлом году соответственно 11% всех рейсов и перевезшей 16% всех пассажиров.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна