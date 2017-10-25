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В Грузии планируется строительство нового водохранилища


25.10.2017   12:01
Строительство нового водохранилища в Тедзамском ущелье в регионе Шида Картли начнется в 2018 году – реализация проекта снимет проблему оросительной воды в 72 селах, говорится в сообщении на сайте министерства сельского хозяйства Грузии.

Жители Шида Картли, которые занимаются сельским хозяйством, многие годы жалуются на то, что у них нет возможности поливать свои посевы и фруктовые сады. Их урожай каждый раз зависит от погодных условий. В случае жаркого лета без осадков, фермерам мало на что приходится рассчитывать.

"Осуществление проекта Тедзамского водохранилища снимет проблему оросительной воды для фермеров Шида Картли. Реализация проекта значительно снизит негативные явления, вызванные климатом ", — сказал министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

В министерстве отметили, что благодаря реализации проекта, появятся дополнительные рабочие места в регионе.






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