Эксперты представили рекомендации для операторов онлайн-гемблинга

26.10.2017 11:17

Крупнейший разработчик программного обеспечения для сферы онлайн-гемблинга Casexe провел ряд исследований, нацеленных на выяснение моментов, способных помочь операторам индустрии улучшить работу с конечными потребителями услуг. Рекомендации данного направления компания представила в своем осеннем обзоре.



По словам экспертов, сейчас отрасль гемблинга движется вперед семимильными шагами, при этом высокая конкуренция рынка вынуждает операторов искать пути удержания хороших позиций. И здесь не обходится без серьезных инвестиций в маркетинг и инновации азартной сферы. На первом месте стоит задача по привлечению и удержанию клиентов онлайн-казино: именно они обеспечивают площадкам получение хорошей прибыли и успех всего предприятия, они же являются ориентиром при выборе компаниями наиболее действенных маркетинговых инструментов. При этом стоит учитывать, что современные посетители виртуальных площадок достаточно привередливые и уже «не покупаются» на яркие картинки и ничем не подкрепленные обещания



Чем можно привлечь клиентов онлайн-казино?



По мнению представителей Casexe, обязательным элементом таких сайтов, как



Также Casexe отмечает, что успешные компании не жалеют времени, сил и средств на привлечение игроков самыми разнообразными способами. Начинающие операторы должны быть настроены на то, что не только на первых порах, но и в будущем им придется «зазывать» клиентов. В качестве наиболее действенных инструментов данного направления эксперты отмечают следующие. Прежде всего, внимание потребителей всегда привлекают приветственные бонусы, выдаваемые сразу же после прохождения этапа регистрации и после пополнения игрового депозита. Далее необходимо позаботиться о периодическом проведении розыгрышей призов: они могут быть приурочены к определенному дню недели или к особым датам. Также могут быть использованы ежедневные квесты с микро-заданиями и приятными призами, создание VIP-клубов с особыми привилегиями, реализация партнерских программ.





/на правах рекламы/ Крупнейший разработчик программного обеспечения для сферы онлайн-гемблинга Casexe провел ряд исследований, нацеленных на выяснение моментов, способных помочь операторам индустрии улучшить работу с конечными потребителями услуг. Рекомендации данного направления компания представила в своем осеннем обзоре.По словам экспертов, сейчас отрасль гемблинга движется вперед семимильными шагами, при этом высокая конкуренция рынка вынуждает операторов искать пути удержания хороших позиций. И здесь не обходится без серьезных инвестиций в маркетинг и инновации азартной сферы. На первом месте стоит задача по привлечению и удержанию клиентов онлайн-казино: именно они обеспечивают площадкам получение хорошей прибыли и успех всего предприятия, они же являются ориентиром при выборе компаниями наиболее действенных маркетинговых инструментов. При этом стоит учитывать, что современные посетители виртуальных площадок достаточно привередливые и уже «не покупаются» на яркие картинки и ничем не подкрепленные обещанияПо мнению представителей Casexe, обязательным элементом таких сайтов, как казино Вулкан , должны являться самые разнообразные акции. Этот инструмент демонстрирует высокий уровень эффективности и активно берется на вооружение предприимчивыми операторами. Практика показывает, что, расставаясь с частью своей прибыли ради проведения завлекающих мероприятий, игорный бизнес в конечном счете только выигрывает. У клиентов постепенно вырабатывается привычка регулярно посещать конкретные ресурсы ради получения особых преференций.Также Casexe отмечает, что успешные компании не жалеют времени, сил и средств на привлечение игроков самыми разнообразными способами. Начинающие операторы должны быть настроены на то, что не только на первых порах, но и в будущем им придется «зазывать» клиентов. В качестве наиболее действенных инструментов данного направления эксперты отмечают следующие. Прежде всего, внимание потребителей всегда привлекают приветственные бонусы, выдаваемые сразу же после прохождения этапа регистрации и после пополнения игрового депозита. Далее необходимо позаботиться о периодическом проведении розыгрышей призов: они могут быть приурочены к определенному дню недели или к особым датам. Также могут быть использованы ежедневные квесты с микро-заданиями и приятными призами, создание VIP-клубов с особыми привилегиями, реализация партнерских программ./на правах рекламы/











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