Интернет-трафик: оборотная сторона маркетингового инструмента

26.10.2017 13:15



Основные способы обмана с интернет-трафиком



Одной из наиболее распространенных схем в работе с такими сайтами, как



Далее таким ресурсам, как



Также в ходу у мошенников присутствует увеличение трафика с помощью iframe, когда элементарно перебиваются cookies веб-мастеров, а конверсия получает вид 1:10000. Такие моменты операторам необходимо внимательно отслеживать.





На сегодняшний день трафик сайта представляет собой одну из базовых составляющих маркетинговой стратегии продвижения виртуальной площадки. В этом отношении не являются исключением и онлайн-казино, неизменно заинтересованные в повышении собственной конкурентоспособности, но при этом часто попадающие в ловушки нечестных игроков рынка. Последние представлены подрядчиками для направления на ресурсы качественного арбитража, но нередко имеющими в своем арсенале инструменты для обмана операторов. Разработчик программного обеспечения Casexe представил небольшой обзор основных лазеек недобросовестных компаний и способов узнать о них, обойти стороной.Одной из наиболее распространенных схем в работе с такими сайтами, как 777 Вулкан казино , является активная реклама, предполагающая проведение на ресурсе большого количества определенных действий без выгоды для оператора. В данной ситуации клиенты просто заходят в клубы, недолго пользуются ими без определенной цели и получают за это вознаграждение. Активность лишь имитируется, оператор платит за трафик, но не получает запланированной прибыли. Для борьбы с подобными явлениями эксперты советуют отслеживать статистику. Так, зафиксированное в «Яндекс.Метрике» значительное число отказов при переходе с конкретных площадок является первым признаком сотрудничества с недобропорядочным рекламодателем. Также стоит отслеживать возвраты посетителей: если таковые не наблюдаются при осуществлении регистрации с одного и того же сайта, речь идет о банальном мошенничестве.Далее таким ресурсам, как казино Вулкан 888 , стоит обратить внимание на тот факт, что нечестные арбитражники нередко организуют фейковые call-центры, покупая большое количество сим-карт, виртуальных номеров. С этих контактов к администрациям площадок приходят подтверждения заказов, которые попросту оказываются «пустышками». Здесь рекомендуется ввод задержки по выплатам и обратной связи: дело в том, что подставные номера обычно функционируют лишь до получаса. Также имеет смысл ввести в казино систему контрольного вызова.Также в ходу у мошенников присутствует увеличение трафика с помощью iframe, когда элементарно перебиваются cookies веб-мастеров, а конверсия получает вид 1:10000. Такие моменты операторам необходимо внимательно отслеживать.











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