Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вице-президент EIB: Грузия является одним из пионеров экономических реформ


26.10.2017   22:11
Грузия – важный партнер Европейского инвестиционного банка (EIB), и с ней нас связывают наилучшие отношения и текущие проекты, - об этом заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак в Таллине в ходе беседы с грузинскими журналистами на бизнес-форуме Восточного партнерства.

Как пишет «БизнеспрессНьюс», по словам Вазила Худака, в прошлом году EIB профинансировала и поддержала проекты на сумму 70 млн евро.

«Наши проекты направлены на разные секторы экономики, в том числе проекты транспортной инфраструктуры, каковыми являются коридоры Север-Юг и Восток-Запад Грузии. Мы также поддерживаем текущие проекты в энергосекторе и активно представлены в финансировании проектов мелких и средних предпринимателей Грузии. По нашему мнению, это будет способствовать не только экономическому росту и усилению среднего класса, а и росту инвестиций в экономику Грузии», - отметил вице-президент EIB.

По словам, Вазила Худака, Грузия является одним из пионеров экономических реформ, которым создана нужная среда для реформ, регуляций и борьбы с коррупцией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Батуми вместо «Трамп Тауэра» построят «Силк Тауэр»
«Теласи» опубликовала операционные показатели деятельности за девять месяцев 2017 года
Порт Анаклиа сможет принять первые суда через три года
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека попали в больницу после ДТП в Сухуми
В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ
Бывший «премьер» Абхазии подозревается в хищений денег у артиста Владимира Этуша
В Абхазии началась новая этническая чистка
Что ожидает жителей Гали?
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Азербайджане задержан один из заключенных, сбежавших при перевозке поездом
Переговоры ЕС и Азербайджана по новому соглашениию должны завершиться до конца года - еврокомиссар
ЕС надеется на компромисс при принятии декларации на саммите "Восточного партнерства"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна