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Вице-президент EIB: Грузия является одним из пионеров экономических реформ
26.10.2017 22:11
Грузия – важный партнер Европейского инвестиционного банка (EIB), и с ней нас связывают наилучшие отношения и текущие проекты, - об этом заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак в Таллине в ходе беседы с грузинскими журналистами на бизнес-форуме Восточного партнерства.
Как пишет «БизнеспрессНьюс», по словам Вазила Худака, в прошлом году EIB профинансировала и поддержала проекты на сумму 70 млн евро.
«Наши проекты направлены на разные секторы экономики, в том числе проекты транспортной инфраструктуры, каковыми являются коридоры Север-Юг и Восток-Запад Грузии. Мы также поддерживаем текущие проекты в энергосекторе и активно представлены в финансировании проектов мелких и средних предпринимателей Грузии. По нашему мнению, это будет способствовать не только экономическому росту и усилению среднего класса, а и росту инвестиций в экономику Грузии», - отметил вице-президент EIB.
По словам, Вазила Худака, Грузия является одним из пионеров экономических реформ, которым создана нужная среда для реформ, регуляций и борьбы с коррупцией.
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