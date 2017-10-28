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Грузия со следующей недели начнет получать азербайджанский газ по новому маршруту


28.10.2017   18:15
В первую неделю ноября Грузия начнет получать азербайджанский природный газ по новому маршруту, об этом пишет местная пресса.

В информации говорится, что реализация геополитического проекта - расширение Южно-Кавказского газопровода, представляющего важное значение для Грузии, находится на стадии завершения:

"Уже на следующей неделе Грузия получит азербайджанский газ по новому маршруту. "Голубое топливо" поступит в Турцию по расширенному газопроводу в следующем году. В 2020 году после завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), природный газ из Южного Кавказа будет поставляться в европейские страны".






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