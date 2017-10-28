Германия выделит Грузии более 1,6 млн евро на развитие инфраструктуры

28.10.2017 19:39 Кредитный банк реконструкции Германии (KFW) выделит Грузии грант в размере более 1,6 миллионов евро для развития туристической и коммунальной инфраструктуры в регионах Имерети и Мцхета-Мтианети. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии.



Соответствующее соглашение было подписано представителями Минрегионразвития, Объединенной компании водоснабжения Грузии и KFW.



В рамках гранта будет подготовлена концепция по ремонту коммунальной инфраструктуры, произойдет изучение уже существующей ситуации для урбанистического развития и оценка воздействия на окружающую среду.



При финансовой поддержке правительства Германии в Грузии осуществляются проекты в различных сферах – это развитие городской и муниципальной инфраструктуры, защищенных территорий, строительство линий высоковольтных передач и так далее.



В августе 2016 года премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили анонсировал программу по пространственному обустройству страны. Пространственное обустройство Грузии — один из важных компонентов четырехпунктного плана правительства, предусматривающего развитие регионов и инфраструктуры страны.



Четырехпунктный план реформ правительства предусматривает: реформы по содействию экономическому развитию и создание рабочих мест; реформа образования, которая будет ориентирована на экономическое развитие; развитие регионов и инфраструктуры и реформа управления, которая обеспечит эффективность госструктур и больше прозрачности.















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