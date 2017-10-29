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Тбилиси может остаться без цирка


29.10.2017   14:04
Здание Тбилисского цирка и прилегающая к нему территория продаются за 18 миллионов долларов. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в компании Colliers International Georgia, которая занимается продажей объекта.

Информация о продаже здания цирка, построенного в 1939 году, появилась на сайте международной консалтинговой компании несколько дней назад.

«Стоимость продажи 18 миллионов долларов, и у нас уже есть несколько предложений», — сказал брокер Colliers International Georgia Георгий Шукакидзе.

Шукакидзе пояснил, что новому владельцу объекта самому предстоит решить, продолжит ли функционировать цирк в этом здании.

«Останется ли цирк в этом здании, зависит от потенциального покупателя. Насколько я знаю, это входит в условия продажи», — отметил Шукакидзе.

Помимо здания Тбилисского цирка, на сайте компании также размещена информация о продаже Крцанисской президентской резиденции и ювелирного завода «Зарапхана» с его задолженностями.

Colliers International — это крупнейшая международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International работает с арендаторами, девелоперами и инвесторами на рынках 68 стран мира. Фирма предлагает различные виды зданий и помещений, в том числе и особого назначения.

"Новости-Грузия"





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