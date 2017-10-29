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Южнокорейская компания займется реабилитацией внутренних дорог по всей Грузии
29.10.2017 14:11
Компания из Южной Кореи победила в тендере на ремонт внутренних дорог по всей Грузии.
«Мы начинаем крупный проект реабилитации внутренних дорог. В тендере победила корейская компания, которая через шесть месяцев выложит детальный проект развития важных дорог», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
«Планируется ремонтировать такие дороги как Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута (20 километров) между регионами Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети, Цицамури-Сагурамо-Цхваричамия (20,8 километра) между регионами Кахети и Мцхета-Мтианети, Садахло-Ахкепи (26,2 километра) у грузино-армянской границы, Архилосколо-Самтацкаро (6 километров) у грузино-азербайджанской границы, Гупта – Они (64,2 километра) между регионами Шида Картли и Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, Тбилиси-Пантиани-Манглиси между Тбилиси и регионом Квемо Картли (32 километра).
Я думаю, проект реабилитации такого количества дорог очень важен, это в первую очередь приведет в порядок дороги и создаст много рабочих мест для местного населения», — отметил Квирикашвили.
По словам премьер-министра, развитие и ремонт дорог является одним из пунктов плана развития страны правительства Грузии.
План правительства Грузии состоит из четырех пунктов и предусматривает: реформы по содействию экономическому развитию и созданию рабочих мест; реформу образования, которая будет ориентирована на экономическое развитие; развитие регионов и инфраструктуры и реформа управления, которая обеспечит эффективность госструктур и большую прозрачность.
В Грузии более 200 внутренних дорог общей протяженностью 5 тысяч 298 километров
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