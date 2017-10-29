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Предпринимателям в Грузии, Молдове и Украине предложат дополнительные возможности кредитования


29.10.2017   14:26
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) – составляющие вместе Группу ЕИБ – подписали сегодня первые соглашения-гарантии о выделении кредитной линии в размере 100 млн. евро на поддержку малых и средних предприятий (МСП) в Грузии, Республике Молдова и Украине.

Данные соглашения в рамках инициативы EU4Business помогут облегчить доступ к финансированию для местных МСП, предложив гарантию в размере 70% от суммы каждого займа и предоставляя благоприятные условия финансирования, включая сокращенные требования залогового обеспечения.

Ожидается, что данные три гарантированные перевода откроют для малого и среднего бизнеса дополнительные возможности финансирования, тем самым помогая сохранять рабочие места и создавать новые бизнес возможности в Грузии, Молдове и Украине. Данное начинание финансируется Европейским Союзом через Инвестиционный фонд соседства ЕС в контексте инициативы EU4Business.






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