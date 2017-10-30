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Премьер-минстр Грузии примет участие в церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
30.10.2017 10:22
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня в Азербайджане примет участие в официальной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Главу правительства Грузии на мероприятие пригласил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В официальной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс также примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахвтана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
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