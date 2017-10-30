Премьер-минстр Грузии примет участие в церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

30.10.2017 10:22 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня в Азербайджане примет участие в официальной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Главу правительства Грузии на мероприятие пригласил президент Азербайджана Ильхам Алиев.



В официальной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс также примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахвтана Нурсултан Назарбаев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

