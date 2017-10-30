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Открытие БТК является важным шагом для улучшения торговых связей в Евразии – посол США


30.10.2017   11:36
Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является очередным важным шагом в направлении улучшения торговых и коммерческих связей в Евразии, сказал журналистам в понедельник посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, БТК имеет большое значение для "Шелкового пути".

"Мы долгое время говорили о важности "Шелкового пути", и я считаю, что сегодняшнее открытие является очередным шагом в этом направлении", - сказал Секута.

Открытие БТК состоится сегодня в Баку.

Отметим, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.






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