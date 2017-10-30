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По железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс отправлен первый грузовой состав
30.10.2017 17:58
Сегодня состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.
В церемонии отправки первого состава из Бакинского международного порта участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Казахстана Бакытджан Сагинтаев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, а также министры Кыргызстана и Таджикистана.
Выступившие на церемонии президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Казахстана Бакытджан Сагинтаев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов подчеркнули значимость проекта.
Затем был продемонстрирован документальный фильм, посвященный строительству Баку-Тбилиси-Карс.
После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, премьер Казахстана Бакытджан Сагинтаев, премьер Узбекистана Абдулла Арипов, вбив последние костыли в железнодорожное полотно, отправили прибывший из Казахстана и состоящий из 32 контейнеров первый грузовой состав.
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