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Правительство Аджарии намерено субсидировать сбор нестандартных мандаринов


30.10.2017   19:58
Минсельхоз Аджарии в текущем году, как и в минувшем году, заплатит фермерам 10 тетри в виде субсидии за килограмм нестандартных мандаринов. Субсидии будут распространяться только на мандарины, которые сдадут в пункты приема? и предприятия по переработке цитрусов. Информацию распространила газета "Батумелеби".

В министерстве заявили, что в предприятиях по переработке цитрусов цена приема нестандартных мандаринов составляет 20 тетри, из которых 10 тетри заплатит предприятие, остальные 10 тетри будут возмещены в виде субсидии.

Субсидирование нестандартных мандаринов не будет лимитировано, и государство профинансирует прием того количества мандаринов, сколько сдадут фермеры.

Министерство сельского хозяйства Аджарии на данное время для субсидирования нестандартных мандаринов выделило почти 600 000 лари. Если выделенная сумма окажется недостаточной, министерство планирует добавить сумму.








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