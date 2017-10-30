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ЕС приветствует открытие нового железнодорожного коридора БТК
30.10.2017 21:55
Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) – большой шаг в сфере транспортной системы, связывающей ЕС, Турцию, Грузию, Азербайджан и Центральную Азию, говорится в обращении ЕС, распространенном в понедельник.
В обращении говорится, что ЕС приветствует новый железнодорожный коридор, который поспособствует инвестициям, совершенствованию инфраструктуры, улучшению взаимных связей через координацию логистики, созданию новых бизнес-возможностей и расширению торговли.
"Это вопрос, который совпадает со стратегией "Восточного партнерства". ЕС всегда поддерживает проекты, направленные на улучшение связей с соседними странами-партнерами. Улучшением транспортных связей между Турцией и Болгарией, Азербайджаном и Центральной Азией этот проект обеспечит быструю и надежную транспортную связь по суше между Европой и Азией по древнему Шелковому пути», - говорится в обращении.
В обращении говорится, что организация также поддерживает и "Южный газовый коридор", который обеспечит такую же связь систем в энергетической сфере.
Отметим, что в Бакинском международном морском торговом порту в понедельник прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.
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