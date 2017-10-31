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Янош Херман: Новый железнодорожный коридор создаст новые возможности
31.10.2017 10:53
Евросоюзом (ЕС) приветствуется новый коридор, который вместе с обеспечением лучших связей, создаст новые возможности для бизнеса и будет способствовать росту торговли – именно это является основанием политики Восточного партнерства и Стратегии по Центральной Азии, - об этом заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман, откликаясь на открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.
По его оценке, открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс важный шаг для установления транспортных связей, так как она свяжет друг с другом ЕС, Турцию, Грузию, Азербайджан и Центральную Азию.
«Евросоюзом приветствуется новый коридор, который вместе с обеспечением лучших связей, создаст новые возможности для бизнеса и будет способствовать росту торговли – именно это является основанием политики Восточного партнерства и Стратегии по Центральной Азии. ЕС всегда способствовал инвестированию в инфраструктуру логистической координации со странами-партнерами по политике соседства.
Вместе с последующим улучшением связей между Турцией и Болгарией, а также Азербайджаном и Центральной Азией, этот проект обеспечит быструю и надежную связь между Европой и Азией по следам древнего Шелкового пути.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс играет такую же роль, как и Южный газовый коридор, который вдоль той же дороги обеспечивает создание энергосвязей», - заявляет Янош Херман.
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