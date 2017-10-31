Темп экономического роста превышает официальные правительственные прогнозы - замминистра

31.10.2017 12:01 Заместитель министра финансов Николоз Гагуа отозвался на данные Грузстат о 5% росте экономики. По его заявлению, темп экономического роста превышает официальные правительственные прогнозы. Информацию об этом распространило Министерство финансов.



По сообщению ведомства, анализ информации подоходных деклараций явствует, что за первые 9 месяцев общие расходы на зарплату возросли на 8,2% по сравнению с соответствующим периодом минувшего года.



"Из них расходы на зарплату в государственном секторе сократились на 1,1%, а в частном секторе увеличились на 12,3%. В сентябре 2017 года зафиксирован значительный рост в следующих отраслях: гостиницы и рестораны - рост 11%, строительство - рост 7%, перерабатывающая промышленность - рост 8,0%, горнодобывающая промышленность - рост 18%, торговля - рост 10%, финансовая деятельность- рост 4,3%.



Экономическому росту значительно содействовало улучшение внешней торговли. В январе-сентябре 2017 года экспорт товаром возрос на 28,3%. Позитивный вклад в экономический рост внес также рост доходов из туризма, что является экспортом услуги. В январе-сентябре поступления из международного туризма увеличились на 28,5%, и составили 2,164 миллиона долларов США"- говорится в заявлении министерства.



По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сентябре 2017 года реальный темп роста валового внутреннего продукта составил 5,0%. По сообщению Грузстат, в III квартале 2017 года рост был 4,4%, а средний реальный рост первых девяти месяцев 2017 года составил 4,7%.



Наряду с этим за первые 9 месяцев 2017 года экспорт товара из Грузии увеличился на 28,3%, и составил 1 940,8 миллионов долларов США.

















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