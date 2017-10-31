С конца 2018 года в Грузии будет задействована накопительная пенсионная система - Джавахадзе

31.10.2017 17:37 Задействование накопительной пенсионной системы, и получение контрибуции запланировано с третьего квартала 2018 года - заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Нино Джавахадзе в ходе презентации проекта закона Грузии "О накопительной пенсии".



На презентации стало известно, что включение в накопительную пенсионную схему будет обязательным для занятых людей до 40 лет, а добровольным будет для тех, кому до вступления закона в силу исполнилось 40 лет. Касательно самозанятых, они добровольно вступят в систему, несмотря на их возраст.



По заявлению Нино Джавахадзе, инвестирование пенсионных активов происходит с соблюдением международно признанных стандартов соответственно политике, разработанной инвестиционным советом, состоящим из высококвалифицированных и опытных членов, который предусмотрит ликвидность инвестиционных инструментов, и высокие стандарты качественных характеристик.



"Каждый занятый, работодатель, и участник схемы по государственному закону осуществят взнос на индивидуальный пенсионный счет в размере 2% необлагаемой налогом зарплаты каждого занятого. Что касается самозанятых лиц, они осуществят взнос в количестве 4% своего дохода, а государство как в пользу занятых, так и самозанятых, добавочно перечислит им 2% облагаемого дохода"- заявила Нино Джавахадзе.



Закон Грузии "О накопительной пенсии" будет представлен парламенту до конца года.

















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