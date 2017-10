Грузия расположилась на девятой строчке рейтинга Doing Business-2018

31.10.2017 21:35 Грузия расположилась на девятой строчке рейтинга Doing Business-2018, который оценивает степень простоты условий для ведения бизнеса, говорится в докладе Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.



Грузия в прошлом году занимала 16 место и улучшила свои позиции на 7 строчек. Соседями Грузии по рейтингу оказались такие страны как Норвегия (8-е место) и Швеция (10).



Грузия лидирует среди экономик региона Европы и Центральной Азии. За Грузией следуют бывшая югославская республика Македония (11-е место), Литва (16-е место) и Российская Федерация (35-е место).



По отдельным категориям Грузия в отчете Doing Business-2018 заняла следующие места: регистрация предприятий — 4 место, получении разрешений на строительство — 29 место, регистрация собственности — 4 место, получение кредитов — 12 место, защита миноритарных инвесторов — 4 место, налогообложение — 22 место, внешняя торговля — 62 место, исполнение контрактов — 7 место, разрешение неплатежеспособности — 57 место, доступ к электроэнергии — 30 место.





Согласно докладу, Грузия за год осуществила три важные реформ: снижены затраты на подключение к электроэнергии, улучшена защита прав миноритарных акционеров и упрощены процедуры по проведению банкротства.



Грузия лидирует в регионе по количеству реформ (47) проведенных за последние 15 лет. За Грузией следуют Казахстан и бывшая югославская республика Македония (по 41 реформе). В мире по этому показателю Грузия уступает только Руанде, которая провела 52 реформы.



В этом году мировой рейтинг по созданию наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса возглавила Новая Зеландия. Страна сместила на вторую позицию в предыдущем рейтинге Сингапур, который находился на верхней строчке рейтинга в течение десяти лет. Кроме них в десятку лидеров вошли Дания, Республика Корея, Гонконг, США, Великобритания, Норвегия, Грузия и Швеция.



Из стран постсоветского пространства лидирующие позиции в рейтинге занимают Эстония (12 место) и Литва (16 место), Латвия (19 место), Россия (35 место), Казахстан (36 место), Беларусь (38 место), Армения (47 место), и Азербайджан (57 место).



Доклад Doing Business выпускается уже в 15-й раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, которые способствуют или препятствуют развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, а также уровень защиты прав инвесторов.



"За последний год правительства 119 экономик провели 264 реформы делового климата для создания рабочих мест, привлечения инвестиций и повышения конкуренции", — говорится в докладе, озаглавленном "Реформы для создания рабочих мест".



В докладе, говорится, что за время проведения мониторинга условий ведения бизнеса для отечественных малых и средних предприятий во всем мире проведено 3 188 реформ делового климата.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ