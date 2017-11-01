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Кто будет управлять пенсионными средствами населения Грузии
01.11.2017 13:31
В III квартале 2018 года в Грузии вступает в силу накопительная пенсионная система. Для людей в возрасте до 40 лет будет обязательным включиться в нее, а выше 40 лет - добровольным.
Представители Министерства экономики и Национального банка провели презентацию законопроекта "О накопительной пенсии".
Согласно законопроекту, будет создано пенсионное агентство. Пенсионное агентство состоит из Наблюдательского совета и Инвестиционного совета.
В Наблюдательский совет войдут: министр финансов Грузии, министр экономики и устойчивого развития, министр здравоохранения, и руководитель инвестиционного совета. Наблюдательский совет будет нести ответственность за административную политику.
Касательно инвестиционного совета, в него войдут пять независимых лиц, одного из них изберет НБГ. Члены будут отобраны в результате международного конкурса. Закон определяет конкретные критерии, которым должны соответствовать члены инвестиционного совета. Членами инвестиционного совета будут как граждане Грузии, так и иностранцы. Их отберет специальная комиссия, которая будет определена законом, и окончательно утвердит парламент.
Именно инвестиционный совет решит, куда инвестировать средства, внесенные в пенсионный фонд. Наблюдательский совет не будет вмешиваться в его решения. Между тем Национальный банк Грузии будет осуществлять мониторинг решений совета, и решит, соответствуют ли решения совета закону, и лучшим интересам участников.
"Инвестиционный совет будет независимо осуществлять инвестиции. Они будут действовать исходя из лучших интересов участников. С тем, чтобы они не взяли либо очень малый, либо очень высокий риск, в законе определены основные рамки, как надо управлять пенсионным фондом"- заявил президент Национального банка Грузии Арчил Мествиришвили.
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