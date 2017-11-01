Мы осуществляем повестку дня амбициозных реформ - Квирикашвили

01.11.2017 16:14 Выражаем надежду, что сумеем не только привлечь эстонские инвестиции и ноу-хау, а и адаптировать ее видение, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на грузино-эстонском бизнес-форуме.



Как отметил премьер-министр, Эстония действительно является примером большого успеха – она вселяет надежду многим развивающимся странам.



По его же словам, как и Эстония, Грузия – маленькая, однако полная жизни страна, которая расположена на торговом перекрестке Европы и Азии.



«В 2014 году оформление с ЕС соглашения об ассоциации (включая глубокое и всеобъемлющее свободное торговое пространство) было значительным шагом к нашей европейской цели.



Наша экономическая политика направлена к свободному, справедливому, инклюзивному и устойчивому развитию. Мы осуществляем повестку дня амбициозных реформ, которые еще более укрепят нашу демократию и экономический рост», - заявила Квирикашвили.



Выступая с речью, он также упомянул о 4-пункктном плане правительства Грузии.



«Нам, как стране с находящейся на пути развития экономикой, которая стремится к последующей диверсификации и основанному на знаниях продвижению вперед, этот план даст возможность достичь значительного качественного прогресса.



Приоритетами нашего плана являются ориентированная на рост регулирующая законодательная база, нацеленная на развитие человеческого капитала система образования, пространственное устройство и эффективное управление», - заявил Квирикашвили.















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