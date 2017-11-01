Президент Эстонии советует Грузии присмотреться к развитию технологий и инноваций

01.11.2017 16:17 «Хочу, чтобы приняли вы к сведению наш совет и присматривались к развитию технологий и инноваций, и приноравливали к этому все системы», - об этом заявила президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, выступая с речью на грузино-эстонском бизнес-форуме.



Как отметила президент Эстонии, установление бизнес-связей между двумя странами очень важно. По ее же словам, на мероприятии она видит представителей эстонских компаний, и это ей очень отрадно.



Как отметила Керсти Кальюлайд, Эстония рада тому, что Грузия развивается. По ее же словам, малые и средние предприятия – гибкий сегмент в экономике и когда они видят возможности, они незамедлительно ими пользуются. При этом президент Эстонии выразила надежду, что этот сегмент воспользуется отмеченными возможностями.



Как заявила президент Эстонии, в современном мире человек, не выходя из дома в Грузии, может работать в другой стране, иностранной компании, т.е. можно сотрудничать виртуально, и налоговые системы должны быть приноровлены к этому.



«Европа многое показала в плане того, как изменить общество посредством технологий. Мир стар цифровым. Исходя из этого, эти новшества позволяют учиться многому. Участникам Восточного партнерства нужно думать в этом направлении. Мы достигли успеха с помощью других стран. Хочу, чтобы вы приняли к сведению наш совет и присматривались к развитию технологий и инноваций, и приноравливали к этому все системы», - заявила президент Эстонии.















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