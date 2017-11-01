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Грузия и Эстония будут развивать секторальное сотрудничество


01.11.2017   19:49
Потенциал взаимоотношений между Грузией и Эстонией в разных сферах освоен не до конца, и с целью его освоения страны будут развивать секторальное сотрудничество. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 1 ноября заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Встреча состоялась в рамках первого государственного визита президента Эстонии в Тбилиси.

На встрече были рассмотрены вопросы политических, экономических и торговых взаимоотношений, аспекты их дальнейшего углубления и развития. Премьер-министр Грузии рассказал президенту Эстонии о проводимых в стране реформах и в доказательство достигнутых страной успехов привел рейтинги различных международных организаций.

«Эстония как одна из стран-контрибуторов Грузии может смело считаться соучастником тех успехов, которых наша страна достигла в последние годы», — заявил Георгий Квирикашвили.

Премьер-министр обсудил с президентом Эстонии подготовку к предстоящему саммиту Восточного партнерства и отметил, что Грузия предстанет на этом саммите как страна, которая выполнила все обязательства.

Георгий Квирикашвили ознакомил Керсти Кальюлайд с ситуацией на «оккупированных территориях», после чего президент Эстонии еще раз подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

На встрече с администрации правительства Грузии присутствовали члены кабинета министров обеих стран.
Президент Эстонии вместе с правительственной делегацией прибыла в Тбилиси с первым государственным визитом 31 октября.






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