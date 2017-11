Гахария: Грузия самая реформаторская страна в регионе Европы и Азии

01.11.2017 21:22 В связи с перемещением на 9-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2018 министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия самая реформаторская страна.



Министр говорил о значении улучшения позиции Грузии в рейтинге Всемирного банка. По его словам, рейтинг явствует, что Грузия самая реформаторская страна в регионе Европы и Азии. В то же время, по словам министра, следует учитывать и то, что это самый комплексный рейтинг, и разные рейтинги, такие как "индекс конкурентоспособности" и т.д. в большей степени базируются на его исследования.



По мнению Георгия Гахария, продвижение Грузии в таком престижном рейтинге, является чрезвычайно важным для нашей бизнес-среды, и инвестиционного климата. Министр отметил, что согласно критериям десяти разных компонентов рейтинг комплексно оценивает бизнес среду, простоту занятия бизнесом в стране, и соответственно делает заключения.



"Сегодня мы можем сказать, что Грузия находится в клубе элитарных стран, в десятке, где среди 190 стран мира наиболее просто и комфортно можно делать бизнес. Должен отметить, что наше продвижение в таких критериях, как начало бизнеса, подсоединение к электроэнергии, защита интересов компании в случае неплатежеспособности, и многое другое, очень важно, и это конкретные, прагматические шаги, которые содействуют бизнесу, чтобы начать, и осуществить свою деятельность"- отметил министр экономики и устойчивого развития.



По заявлению Георгия Гахария, частный сектор и бизнес являются основной движущей силой нашей экономики.



"Это та часть экономики, которая сегодня растет, и наш 5% экономический рост, зафиксированный в секторе, является заслугой именно этих компаний и этих людей. А также хотим отметить, что все мы хорошо понимаем, что продвижение в рейтингах, разумеется, радует, это результат совместной работы разных ведомств и правительства. Это результат реформ, проведенных в течение 2016 и 2017 года".



Министр экономики и устойчивого развития также говорил о необходимости продолжения процесса реформ.



"Реформирование является неминуемой частью маленькой, открытой экономики, и наше правительство всегда должно этому служить. А также мы понимаем, что данные рейтингов являются весьма конкурентными, это конкуренция между разными странами. Разумеется, мы всегда должны стараться, чтобы у нас было продвижение и улучшение, но также следует обратить внимание на ту среду, где нам так сказать, приходится конкурентно жить, в какой среде нам приходится привлекать инвестиции, и среду, в которой мы осуществляем активности, и проводим реформы"- заявил Гахария.



Министр заострил внимание на десятку рейтинга, в которой сегодня находится Грузия. По его заявлению, это ведущие страны мира по инвестиционной среде, инвестиционным активностям, ростом экономики, и чрезвычайно важно, что Грузия попала в этот список.



В то же время по заявлению министра, у этого рейтинга есть конкретная нагрузка, который приносит конкретный бенефит, и конкретный результат компаниям. По его словам, надо учитывать, что у Doing Business в целом есть 10 рейтингов, у Грузии было улучшение в шести из них, а в четырех она вообще не изменила позицию.



"Это означает, что ни по одному критерию, который оценивает Doing Business, ни одна страна в прошлом году не победила нас"- заявил министр.















