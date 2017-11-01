Президент Эстонии открыла в Тбилиси первый гольф клуб премиум класса

01.11.2017 22:29 Президент Эстонии Керсти Кельюлайд и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили приняли участие в церемонии открытия самого большого в стране гольф клуба премиум класса Tbilisi Hills.



Общая площадь клуба, который построен на стредства эстонских инвесторов – 331 гектар.



Гольф клуб расположился на территории сразу нескольких районов Тбилиси – Крцаниси и Ортачала, а также переходит в пригород столицы – Цавкиси и Квемо Телети.



Девелоперский проект Tbilisi Hills года взял на себя обязательство перед правительством Грузии осуществить строительство гольф клуба международного уровня 25 декабря 2017. На данный момент объем реализованных инвестиций составляет 20 миллионов долларов. Эта сумма была истрачена на проведение дорог, магистралей подачи электроэнергии, газа и воды.



В ближайшие десять лет здесь планируется постройка гостиниц и коттеджных поселков, что подразумевает дополнительные инвестиции в 250 миллионов долларов и создание новых рабочих мест.



Премьер-министр выразил уверенность в том, что строительство нового курорта поможет увеличить поток туристов.



«Только в октябре в Грузии побывало 607 тысяч туристов… Это замечательный стимул для создания таких курортов как этот гольф-клуб. Нас очень радует, и мы очень гордимся, что история этого успеха заслужит внимание бизнесменов, которые участвовали в первом грузино-эстонском бизнес-форуме, повысит их интерес к открывающимся в Грузии возможностям, чтобы осуществить инвестиции в Грузии», — заявил Квирикашвили на открытии клуба.



Президент Эстонии в свою очередь подчеркнула, что инвестиции эстонских бизнесменов показывают доверие к Грузии и веру в экономическую стабильность страны.



«Компаниям, которые вкладывают свои инвестиции, важно знать и верить, что их проекты будут перспективными. Они не смотрят только на реализацию проекта на 331 гектаре, они верят в долгое и продолжительное сотрудничество здесь, в Грузии. Хороший опыт этих инвесторов станет для других эстонских и европейских инвесторов гарантией того, что это место для жизни, это место для приезда, это место для заработка денег», — подчеркнула Кальюлайд.



Президент Эстонии сообщила, что проект гольф-клуба в Тбилиси был разработан финскими архитекторами.



«Это международное начинание, что очень символично – мы хотим, чтобы все, в том числе наши европейские коллеги внесли свой вклад в развитие Грузии», — заявила Кальюлайд.



Президент Эстонии прибыла в Грузию с трехдневным государственным визитом 31 октября. В поездке ее сопровождает супруг Георгий-Рене Максимовский.



В Тбилиси Кальюлайд провела встречи с президентом Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, представителями неправительственных организаций, а также приняла участие в грузино-эстонском бизнес-форуме.



2 ноября президент Эстонии посетит Кутаиси, где проведет встречи с мэром города и выступит с публичной лекцией в Кутаисском университете. Вечером того же дня президент завершит свой государственный визит.



Грузия и Эстония установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны сотрудничают в сферах безопасности, обороны, экономики и туризма.



За последние годы сотрудничество Грузии и Эстонии стало углубляться. В 2015 году страны договорились о поощрении инвестиций. За первые три квартала 2017 года торговый оборот между странами составил порядка 7,3 миллиона долларов.





Новости-Грузия











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