Квирикашвили: Есть все предпосылки для того, чтобы в следующем году экономический рост был еще большим

02.11.2017 14:38 Очень важно, чтобы наши граждане знали, что тенденция, которая существует в нашей стране, очень здоровая. Есть все предпосылки для того, чтобы в следующем году экономический рост был еще большим, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил премьер-министр, согласно «Индексу легкости ведения бизнеса» Всемирного банка, Грузия значительно продвинулась вперед. В частности, сравнительно с прошлым годом, рейтинг Грузии улучшился на 7 пунктов, и страна с 16-го места переместилась на 9-ое.



«По легкости ведения бизнеса Грузия вошла в высшую десятку. Это очень большой успех. Хочу поздравить всех. И это является результатом целенаправленной, очень значительной работы, которая была проделана в течение последних 5-ти лет. Это результат очень многих проведенных реформ и это очень важно для нашей страны с точки зрения привлечения инвестиций, создания новых предприятий и появления новых рабочих мест», - заявил Квирикашвили.



По его же словам, по сегодняшним данным, экономический рост страны составляет - 4.7%. «...И есть действительно здоровая тенденция, которая обязательно отобразится в новых инвестициях, в новых рабочих местах. Я понимаю, что это сразу не отобразится в экономическом положении нашего населения, разумеется, однако, очень важно, чтобы наши граждане знали, что тенденция, которая существует в нашей стране, очень здоровая. Есть все предпосылки для того, чтобы в следующем году экономический рост был еще большим. Убежден, что это так и будет», - заявил премьер.



Как отметил Георгий Квирикашвили, запланировано множество проектов, которые будут осуществлены в этом году. По его словам, в инфраструктурном направлении в этом году в стране 36%-ный рост.



«В следующем году почти удвоится сравнительно с прошлым годом количество ресурсов, которые предполагается потратить в направлении инфраструктуры. Это все, разумеется, отразится на частном секторе, предпринимательстве, новых предприятиях и местном производстве, что важно для наших граждан», - заявил Квирикашвили.















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