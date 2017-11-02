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Каладзе не понравилось ездить в «желтом» автобусе
02.11.2017 20:04
Вслед за поездкой в тбилисском метро избранный мэр Тбилиси Каха Каладзе стал пассажиром еще одного вида общественного транспорта «желтого» автобуса.
Автобусы украинской марки «Богдан» и японской компании Isuzo более 10 лет назад стали использоваться в Тбилиси в качестве общественного транспорта. С прошлого года их поэтапно заменяют на автобусы компании MAN, которые мэрия приобрела на средства Евросоюза.
На автобусе Каладзе доехал до окраинного района - Диди Дигоми, где расположена автобусная база. Здесь новый мэр встретился с представителями нынешнего руководства столичной администрации и обсудил с ними ситуацию с общественным транспортом.
«Мы осмотрели автобазу. Вообще обновление транспорта будет одним из наших приоритетов. Мы должны сделать общественный транспорт не только комфортным, но и популярным», - цитирует Каладзе пресс-служба правящей партии.
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