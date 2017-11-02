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Квирикашвили: Успех Грузии в международном рейтинге важен с точки зрения привлечения инвестиций
02.11.2017 20:22
Премьер-министр Грузии сегодня на заседании правительства поздравил всех с вхождением Грузии в десятку стран-лидеров в рейтинге Doing Business.
«С точки зрения простоты ведения бизнеса Грузия вошла в высшую мировую десятку, это очень большой успех и хочу поздравить с ним всех», — сказал Квирикашвили.
Грузия расположилась на девятой строчке престижного рейтинга Doing Business-2018, который составлен Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией с точки зрения степени простоты условий для ведения бизнеса. Улучшив свои позиции на 7 пунктов, Грузия оказалась в рейтинге между Норвегией (8-е место) и Швецией (10 место).
Премьер-министр заявил, что этот успех является результатом целенаправленных реформ, проводившихся в последние пять лет.
Премьер также указал, что успех Грузии в международном рейтинге важен с точки зрения привлечения инвестиций, создания новых производств и рабочих мест.
«Исследования не только Всемирного банка, но и рейтинги других институтов свидетельствуют о том, что у Грузии имеется очень важный прогресс и указывают на здравую тенденцию в грузинской экономике», — заявил Квирикашвили.
Среди показателей положительной экономической тенденции Квирикашвили назвал повышение экспорта на 28,5%, рекордные показатели роста туризма, которые уже превзошли данные прошлого года — в этом году Грузию уже посетило до шести с половиной миллионов туристов, а также повышение объема денежных переводов. Кроме того, он указал на то, что объем инвестиций в инфраструктуру Грузии в этом году вырос на 36%.
Премьер напомнил, что по данным на сегодняшний день экономический рост в Грузии составляет 4,7%.
Квирикашвили выразил уверенность, что все эти факторы отразятся на новых инвестициях и количестве новых рабочих мест.
«Понимаю, что на экономической ситуации нашего населения это, конечно, не отразится в одночасье. Но важно, чтобы наши граждане знали, что тенденция, существующая в стране, очень здравая и есть все предпосылки для того, чтобы в будущем году был еще больший экономический рост. Я уверен, что так оно и будет», — сказал премьер.
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